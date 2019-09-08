بالصور.. طريقة عمل مكرونة بالصلصة الإيطالية والجبنة

خاص البلاد – نيفين عباس

ما رأيك فى تقديم وجبة مناسبة للنباتيين ومفضلة للكثير من الأطفال ؟!

المقادير اللازمة لعمل المكرونة بالصلصة الإيطالية والجبنة

باكيت مكرونة إسباجيتى

2 كوب صلصة طماطم

4 ملعقة طماطم مركزة

ملعقة كبيرة أعشاب إيطالية

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف حبة بصل مفرومة ناعم

جبن بارميزان مبشور

ملعقة صغيرة سكر أبيض

زيت زيتون

مكعبين زبدة

ملح

طريقة عمل المكرونة بالصلصة الإيطالية والجبنة

تسلق المكرونة بحسب التعليمات المدونة على العبوة وتترك جانباً

فى مقلاة عميقة يوضع الزيت والزبدة

يضاف لهم البصل والسكر ويقلب حتى يصبح لون البصل شفاف

يضاف له الثوم ويقلب

ثم الأعشاب الإيطالية والطماطم ومركز الطماطم

تترك الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك وتصبح كثيفة

ثم تضاف لها المكرونة وتقلب

تضاف الجبنة للمكرونة وتقلب جيداً دقيقة

ثم تغرف بطبق التقديم

تقدم ساخنة بعد أن تزين بالجبنة المبشورة وقليل من الريحان الطازج أو الحبق