بأمر الملك.. سلطان بن أحمد سفيراً في البحرين

جدة : واس
صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
وفيما يلي نص الأمر الملكي :
الرقم : أ / 12
التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 136 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود