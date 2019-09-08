الشرطة البريطانية تستخدم تقنية التعرف على الوجه

لندن- وكالات

أعلنت الشرطة فى جنوب ويلز، استخدام تقنية التعرف على الوجه، وفقًا لما قرره القضاة؛ إذ رفض قاضيان القضية المرفوعة ضد استخدام التكنولوجيا المثيرة للجدل التى رفعتها مجموعة ليبرتى لحقوق الإنسان نيابة عن إد بريدجز المقيم فى كارديف.

وكان بريدجز قد تم مسح وجهه من قبل شرطة جنوب ويلز خلال تجربة التكنولوجيا، وقال محاموه: إن الشرطة انتهكت حقه الإنسانى فى الخصوصية من خلال التقاط ومعالجة الصورة التى التقطت له. ووفقا لموقع “مترو” البريطانى، خلص اللورد هادون – كايف بالتشاور مع جستس سويفت، إلى أن استخدام التعرف المباشر على الوجه استوفى متطلبات قانون حقوق الإنسان،

لكن وصفت سيلكى كارلو، مدير مجمو.عة Big Brother Watch للخصوصية، الحكم بأنه “مخيب للآمال”. وقالت كارلو: “نشعر أن الناس فى ويلز قد خذلوا، لكننا سعداء؛ لأن بريدجز يعتزم استئناف هذا الحكم المخيب للآمال بشكل كبير، والذي فشل فى فهم الطبيعة المتطفلة لهذه التكنولوجيا”.