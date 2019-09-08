“السياحة” تنفي إقرار إزالة مبنى تلفزيون جدة

جدة- ياسر بن يوسف

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة أنها لم تقر إزالة مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة

وأكد مدير عام فرع الهيئة محمد بن عبد الله العمري ، أن ممثل الهيئة لم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.

وقال العمري ” أن مبنى تلفزيون جدة اتضح أنشئ في أواخر عام 1960م او ما يقارب ذلك وهذا يعني أن عمره أكثر من 60 عاما عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة “

وأضاف “هذا الأمر يجعلنا نرى إن من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي وكذلك كونه يعتبر من اهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت وهذا يتطلب التريث في الإزالة”.