 الخناق السياسي والاقتصادي يفجر غضب الأتراك

القاهرة – عمر رأفت

أعلن نجوم الراب الأتراك أنهم لن يظلوا صامتين بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتنتشر مقاطع بدرجة واسعة بين الأتراك من خلال الأغاني ونشرها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم الأغاني ومقاطع الفيديو الخاصة بهم قائمة طويلة من المظالم والانتهاكات المفتوحة، التي عصفت بالمجتمع التركي على مدى العقود الماضية ، مع استكمال لقطات مذهلة من الأحداث المروعة التي شكلت تاريخ البلاد الحديث.

سارب بالور ، المعروف باسمه المسرحي شانير ، صنع اسمًا لنفسه باعتباره مغني الراب الاحتجاجي في تركيا بمقطوعات شعبية عبرت عن رأيه بشأن النظام التركي القمعي.

كذلك مغنية الراب التي تدعى سوسام عبرت عن رأيها في الوضع التركي الآن بأغنية حملت اسم “لا أستطيع الصمت” ، وهي ملحمة مدتها 15 دقيقة سجل فيها 17 مغني راب تركي آخر وحقق فيديو الأغنية حوالي 3.5 مليون مشاهدة.

كما أصدر “عمر سركان ” ، الذي الرائد في موسيقى الراب التركي مقطوعات تعبر عن غضب الشعب التركي من النظام وما وصلت إليه حالة البلاد.

كما حملت مقاطع اغنية تدعى “اولاي” ، ملامح الدولة التركية القمعية ومظاهر القتل والاغتصاب والسرقة كل يوم.

وظهر مسؤولون في كثير من تلك الفيديوهات الخاصة بالأغاني، التي تقدم مجموعة من اللقطات الوثائقية سريعة التحرير ، ونظرة سريعة لتركيا التي نراها اليوم، حسبما أبرز موقع “أحوال” التركي.

وفي سياق متصل، قال قال أحمد تورك ، عمدة منتخب مقاطعة ماردين في جنوب شرق تركيا ، الذي تم عزله من منصبه ، في مقال له: إنه لا يمكن الوقوف أمام أولئك الذين ينبذون التعددية فقط من خلال إعادة التأكيد على قوة التزامنا ولكن يجب ان نقف بكل قوتنا للدفاع عن حقوقنا.

وأضاف تورك في مقاله بصحيفة واشنطن بوست، أنه سيواصل الدفاع عن إرادة الشعب ، على الرغم من أنه لم يعد يشغل المنصب المنتخب.

كان السياسي المخضرم شخصية رئيسية في السياسة الكردية كعضو مؤسس في حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) ، الذي تم حظره في عام 2009 من قبل المحكمة الدستورية التركية ، وكذلك العديد من الأحزاب والمنظمات السياسية المؤيدة للأكراد.

تم انتخابه لعضوية البرلمان عدة مرات ، أولاً في عام 1973 وآخرها في عام 2007. وقد أمضى أكثر من خمس سنوات في السجن في عدة مناسبات ، بما في ذلك إصدار حكم بإصدار نشرة باللغة الكردية.

في الانتخابات المحلية لعام 2014 ، تم انتخاب تورك عمدة ماردين من حزب المناطق الديمقراطية (DBP). بعد ذلك بعامين ، في حملة ضد السياسة الكردية حيث طردت الحكومة من منصبه بما يقارب مائة من رؤساء البلديات والمقاطعات المؤيدة للأكراد ، فقد مقعده واعتُقل بتهم تتعلق بالإرهاب في نوفمبر 2016.

وقد قام رؤساء البلديات الجدد المعينين بفصل الآلاف من العمال ، وقاموا بإزالة علامات اللغة الكردية من الشوارع والمباني العامة ، وأغلقوا الخدمات البلدية للنساء ، وأنفقوا مبالغ كبيرة من المال العام على مشاريع غير ضرورية وهدايا باهظة الثمن.

تم إطلاق سراح أحمد تورك عبر الإفراج المشروط في فبراير 2017 ، حيث كان يتجاوز سن السبعين من العمر ، وتفاقمت المشكلات الصحية في ظل ظروف السجن.

وشارك تورك مرة أخرى في ماردين في الانتخابات المحلية في مارس 2019 ، وفاز 56.24 في المائة من الأصوات. كتب المرشحون الآخرون وتورك نفسه “لاستعادة المناصب التي طردوا منها شكل تعسفي.

في أغسطس 2019 ، تم طرد تورك وعمدة فان وديار بكر مرة أخرى بأمر من وزارة الداخلية، منذ ذلك الحين ، ظل أنصار حزب الديمقراطية من أجل الديمقراطية يحتجون ، وقد واجهوا وحشية متكررة من قبل الشرطة.

يواجه رؤساء البلديات الثلاثة تهما تتعلق بالإرهاب ، والتي يعتقد تورك أنها اتهام شامل لجميع من يعارضون سياسات الحكومة الاستبدادية. يمثل الثلاثة منا ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا.