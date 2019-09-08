أفغانستان: طالبان تقتل شعبنا بأوامر من قطر

البلاد : وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي اليوم الأحد أن حركة طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من قطر.

وقال صديقي، في مؤتمر صحفي ، الأحد، بالعاصمة الأفغانية على خلفية إلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المفاوضات مع طالبان، بسبب التفجيرات الأخيرة في كابول، إن “الشعب الأفغاني لن يقبل أبداً سلاماً غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام”.

كما وصف وجود قادة طالبان في قطر بأنه “شهر عسل”، مؤكداً على ضرورة “إنهاء هذه العملية (المفاوضات في قطر) التي وُلدت ناقصة وعقيمة منذ البداية”.

وأضاف: “كانت عملية التفاوض في قطر خاطئة، ونتائجها غير مكتملة منذ البداية، لهذا أبدينا قلقنا للأميركيين منذ بداية التفاوض وفي الجولة الثانية من المحادثات، كما شاركتنا الولايات المتحدة قلقنا بشأن هذه العملية التي كانت غير مكتملة منذ بدئها”.

كذلك شدد صديقي على أن “الحكومة الأفغانية ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة لتأمين سلام دائم وكريم في المستقبل”. وكان ترمب قد أعلن، الأحد، أنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في كابول، أسفر عن قتل جندي أميركي و11 شخصاً آخرين.