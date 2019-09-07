ضبط مواطنين انتحلا صفة رجلي أمن وارتكبا جرائم سلب بالشرقية

الدمام : البلاد

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، ضبط مواطنين في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن، والاعتداء على أحد الضحايا، ما نتج عنه إصابة خطيرة ما زال يتلقى العلاج على إثرها بالمستشفى.

وأوضحت الشرطة أنه بعد البحث والتحري والمتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، تم ضبط المتهمين، حيث أقرا بارتكاب ١٤ جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر.

وأضافت أنه ضبط بحوزتهما مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى استُخدمت في تنفيذ جرائمهما، والمركبة المستخدمة في ذلك، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.