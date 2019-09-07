“سلمان للإغاثة” يقدم مساعدات لمتأثري الفيضانات بولاية نهر النيل

ولاية نهر النيل : واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر، وحضور والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بولاية نهر النيل.

وخلال حفل التدشين أشاد والي نهر النيل المكلف اللواء عبدالمحمود حماد في كلمته بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهما مع السودان وتقديم المساعدات الإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جهته قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان إن المملكة العربية السعودية تربطها بالسودان علاقة الدين واللغة والأخوة وستظل تواصل دعمها لشعب السودان الشقيق.

بدوره نوّه راعي منظمة الاغتنام الدكتور عبدالله أحمد التهامي، بجهود المملكة المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وأوضح أن المركز سيقدم في المرحلة القادمة 100,000 كرتون تمور و24,000 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين، موضحًا أن الجسر الجوي للسودان حوى طائرتين تحملان 1000 خيمة و6,000 بطانية و2,000 فرشة و1,500 سلة غذائية بالإضافة إلى أدوية ومعدات طبية تزن 5 أطنان سيتم توزيعها على ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض.

يذكر أن فريق المركز وقف على المناطق المتضررة بولاية “نهر النيل” بمنطقة “أم رهو” بوحدة “سيدون” الإدارية بمحلية “الدامر ” التي أصيبت بأضرار مادية جسيمة وتم تسليم الخيام والفرش والأغطية والسلال الغذائية للمتضررين.