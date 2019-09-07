بر الشرقية تدعم 40 ألف أسرة

الدمام-حمودالزهراني

كشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان في كلمته بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، أن الجمعية تسير حاليا في التحول بالأسر المستفيدة منها، والبالغ عددها 40 ألف أسرة من الرعوية للتنموية؛

بحيث تسعى الجمعية حاليا وبشكل تدريجي إلى تقليل الدعم المالي المباشر وذلك في مقابل زيادة الدعم التنموي لهذه الأسر الذي يشجع الأسر المحتاجة على الإنتاج والعمل، عبر تقديم المبادرات التنموية وتوفير فرص التدريب التي تؤهلهم لسوق العمل،

موضحا دور القروض التنموية التي تمنحها الجمعية لهذه الأسر لتحقيق ذلك الهدف مشيرا إلى القروض التي قدمتها الجمعية للمستفيدين من خدمتها لتنفيذ مشروع تاكسي البر، الذي يسعى لتوفير تاكسي للمستفيد بقرض حسن مسترد للعمل عليه بالشراكة مع الشركات المشغلة عبر التطبيقات الذكية، وتوفير فرصة عمل له ولأسرته بالإضافة لمشروع عربات الطعام المتنقلة food truck

حيث توفر الجمعية للأسر العربات بقروض حسنة مستردة لتسويق منتجاتهم من خلالها مع تدريبهم على تسويق منتجاتهم بطريقة احترافية، كما قدمت الجمعية أيضا حوافز تعليمية ومنحا دراسية لـ4.487 أسرة مستفيدة للارتقاء بها علميا تمهيدا لخروجها من خط الفقر ووظفت الجمعية خلال العام الماضي 187 مستفيدا بالشراكة مع شركات القطاع الخاص لنقلهم من الحاجة وتلقي المساعدات إلى الإنتاج والعمل.