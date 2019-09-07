صحة و عافية

باحثون يحذرون من غسل اللحوم قبل الطهي

فرناس حفظيaccess_time8 / محرم / 1441 هـ       7 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حذر علماء الولايات المتحدة بعد إجراء التجارب التي أكدت نتائجها، أن هناك خطورة من غسل اللحوم قبل عملية الطهو، لأن غسلها يزيد من خطر الإصابة بعدوى مرضية.

نشر التقرير المشترك مع وزارة الزراعة الأمريكية وجامعة ولاية كارولينا، أن غسل اللحوم بالماء سيتسبب في نشر بكتيريا مرضية فى جميع أنحاء المطبخ وعلى الطعام أيضا، وخصوصا لحوم الدجاج ، فإن غسله هو عامل من عوامل انتشار بكتيريا السالمونيلا والكامبيلوباكتر والكلوستريديوم بيرفرينجنز والتي تشكل خطورة كبيرة على البشر.

وقد قام العلماء بإعداد عدد من التجارب بمشاركة 300 متطوع، كانوا يقومون بتحضير السلطات وأفخاذ الدجاج، وذلك بغسلها قبل عملية الطهو.

ولقد أظهرت النتائج أن غسل اللحم تسبب بإكتشاف بكتيريا E.coli في السلطة مع العلم أنهم قاموا بتنظيف المطبخ تماما بإستخدام مضادات البكتيريا بعد عملية طهو الدجاج.

ولذلك ينصح الباحثون بإتباع ما يلي عند التعامل مع اللحوم: طهو اللحوم بعد الانتهاء من تحضير وطبخ بقية المأكولات، وغسل اليدين بعناية فائقة بعد التعامل مع اللحوم، وطهو الدجاج فى حرارة لا تقل عن 73 درجة مئوية.

vernas hefzy

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