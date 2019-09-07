باحثون يحذرون من غسل اللحوم قبل الطهي

حذر علماء الولايات المتحدة بعد إجراء التجارب التي أكدت نتائجها، أن هناك خطورة من غسل اللحوم قبل عملية الطهو، لأن غسلها يزيد من خطر الإصابة بعدوى مرضية.
نشر التقرير المشترك مع وزارة الزراعة الأمريكية وجامعة ولاية كارولينا، أن غسل اللحوم بالماء سيتسبب في نشر بكتيريا مرضية فى جميع أنحاء المطبخ وعلى الطعام أيضا، وخصوصا لحوم الدجاج ، فإن غسله هو عامل من عوامل انتشار بكتيريا السالمونيلا والكامبيلوباكتر والكلوستريديوم بيرفرينجنز والتي تشكل خطورة كبيرة على البشر.
وقد قام العلماء بإعداد عدد من التجارب بمشاركة 300 متطوع، كانوا يقومون بتحضير السلطات وأفخاذ الدجاج، وذلك بغسلها قبل عملية الطهو.
ولقد أظهرت النتائج أن غسل اللحم تسبب بإكتشاف بكتيريا E.coli في السلطة مع العلم أنهم قاموا بتنظيف المطبخ تماما بإستخدام مضادات البكتيريا بعد عملية طهو الدجاج.