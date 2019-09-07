الصداع النصفي.. هذه الحالة تؤدي بك إلى الخرف والزهايمر!

الصداع النصفي ضيف ثقيل الظل لكل من يعانون الروتين اليومي والعمل المضني طوال اليوم.

ما يعتبره العديدون شيئا عاديا، هو ليس هكذا في الواقع فدراسة حديثة حذرت من خطورة الإصابة بالصداع.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدراسة الكندية كشفت أن مرضى الصداع النصفي قد يعانون من خطر الإصابة بالخرف في وقت متقدم من العمر.

كذلك هناك احتمال نحو ثلاثة أضعاف تقريباً، بأن النساء الأكبر سناً اللائي يعانين من الخرف، كان لديهن تاريخ مع الإصابة بالصداع النصفي في مرحلة عمرية أقل.

وعثر الباحثون على نتائج أثبتت، أن مرض الزهايمر مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي، الذي يصيب امرأة من بين كل خمس نساء ورجلاً واحداً من بين كل 12 رجلاً.

وأجريت دراسات على نحو 700 شخص في سن 65 عاماً وما فوق مصابون بالصداع النصفي.

وتمت متابعتهم لمدة 5 سنوات، حيث أصيب خلالها 51 شخصاً بالخرف.

ويعتقد الباحثون، أن الصداع الشديد قد يسبب التهاباً في الدماغ ما يشكل خطورة على المخ.

ويؤدي بالتالي إلى تلف عصبي يسبب فقدان الذاكرة، وبالتالي فهو مرتبط بمرض الخرف.