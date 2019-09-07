اختتام برنامج المستجدين بتقنية القطيف

القطيف- البلاد
اختتمت الكلية التقنية بالقطيف ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية بالتعاون مع الأقسام التدريبية والأقسام المساندة برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 – 1441هـ, وذلك بمسرح الكلية؛ حيث استفاد من البرنامج 550 متدربًا مستجدًا، جرى إكسابهم المهارات التي هم بحاجة لها عن البيئة التدريبية.
وحث وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف المتدربين على الالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات الفاضلة والتعريف بجائزة المؤسسة للمتدرب المتميز والتعريف بقواعد السلوك وحقوق وواجبات المتدرب.