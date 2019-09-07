إذابة الجلطات الدماغية عن طريق روبوت دقيق

قام فريق من المهندسين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بإبتكار روبوت دقيق على شكل خيط يمكنه التحرك داخل شرايين المخ، مع إمكانية التحكم فيه عبر تقنيات المجالات المغناطيسية .
وأوضح الباحثون أنه من الممكن تطوير الروبوت بحيث يمكن له إذابة الجلطات والتعامل مع الأورام الدقيقة فى المخ عن طريق تزويده بوسائل علاجية متطورة.
وقال الباحث تشان زاو أستاذ الهندسة الميكانيكية والبيئية بمعهد ماساشوسيتس” إن السكتات الدماغية تأتي فى المرتبة الخامسة بين أسباب وفاة البشر، كما أنها سبب رئيسي فى الإصابة بالشلل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا تسنى علاج المريض خلال أو 90 دقيقة من الإصابة بالجلطة، فإن معدلات النجاه ترتفع للغاية”.
وأكد زاو أيضا ” أذا أمكن تصميم جهاز لإزالة الإنسداد داخل الشريان خلال هذه (الساعة الذهبية) فمن الممكن تجنب حدوث تلف دائم فى المخ”. (وذلك على حسب موقع ساينس اكسبريس المتخصص فى العلوم والتكنولوجيا).
ويذكر أن الروبوت يتكون من مادة نيكل تيتانيوم وهى مادة تتميز بالمتانة والمرونة فى نفس الوقت، بحيث يمكنها الانثناء ثم العودة إلى وضعها الأصلي دون التسبب فى أى ضرر بالجزء الداخلي من الشرايين.
كما قام العلماء العاملين على هذه الدراسة بتغليف جسم الروبوت من الخارج بمعجون مطاطي يحتوي على جزيئات مغناطيسية.
وقد أحاط الباحثون جسم الروبوت من الخارج بمادة الهيدروجل التي لا تؤثر على خواصه المغناطيسية ، عبر أنها توفر له درجة عالية من الانسيابية وسهولة فى الحركة داخل جسم الإنسان.