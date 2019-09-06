وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

البلاد : وكالات

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، الذي حكم البلاد بين 1980 و2017، عن عمر 95 عاماً، على ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا، اليوم (الجمعة)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب منانغاغوا، في تغريدة على «تويتر»: «أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي».

وتابع: «كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصراً لعموم أفريقيا، كرّس حياته لتحرير شعبه. لن ننسى أبداً إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام».

وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا السابقة عند استقلالها عام 1980.

وأجبر موغابي على الاستقالة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعد 37 عاماً في الحكم، بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركاً البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم.