خاص البلاد – نيفين عباس

مع حرارة الصيف وأطباق عيد الأضحى، يفضل تقديم مشروبات مثلجة لضيوفك بدلاً من الساخنة

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل سموثى المانجو الذى يناسب حرارة الطقس ويخفض من حرارة الجسم

المقادير اللازمة لعمل سموثى المانجو

4 حبات مانجو

نصف كيلو آيس كريم فانيليا أو مانجو بحسب الرغبة

2 كوب ثلج

سكر بحسب الرغبة

1 ونصف كوب روب أو حليب كامل الدسم بحسب الرغبة والمتاح

طريقة عمل سموثى المانجو

تقشر المانجو وتقطع مع الإحتفاظ بقليل منها للتزيين

فى الخلاط، يوضع الثلج والروب أو الحليب والسكر ويخفق جيداً

يضاف له المانجو المقطعة وتخفق

يضاف لهم الآيس كريم ويخفق جيداً

يصب المزيج فى الكاسات أو الأكواب

ثم يزين بالمانجو المقطع ويقدم مثلج