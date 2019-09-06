لبنان تطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات إسرائيل

بيروت – البلاد

طالبت لبنان مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وحثِّها على الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا سيما اتفاقية استخدام الذخائر العنقودية والبروتوكولات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الحارقة، لما تخلّفه من تداعيات إنسانية جسيمة.

وأدانت لبنان، في رسالة موجهة لمجلس الأمن، “الانتهاك الإسرائيلي الصارخ” لسيادة أراضيه ولقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية إطلاق إسرائيل أكثر من 40 قذيفة صاروخية وعنقودية باتجاه بلدتي مارون الراس وعيترون الحدوديتين قبل أيام. في سياق آخر، قال رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان في لقاء مع قناة “الحدث”: إن “التطورات في المنطقة تجعل الدولة أمام ضرورة الاستعجال لطرح الاستراتيجية الأمنية”. وأكد أن “الجيش لا يريد أن يتدخل في أي صراع خارجي”، معتبراً أن “دور حزب الله كان يفترض أن ينتهي عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب”.

من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن حزب الله “لا يدير الدولة” لكنه يسيطر على أي شرارة أو حرب قد تندلع لدواع إقليمية، وذلك تعقيباً على مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تصرفات الميليشيات الخارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية. ولفت إلى أن ميليشيات حزب الله “ليست مشكلة لبنانية فقط بل تمثل مشكلة على مستوى المنطقة”. وأعرب الحريري عن مخاوفه من اندلاع حرب محتملة في الشرق الأوسط، مؤكداً عدم تعاطفه مع أي مؤسسات مالية تدير تعاملات مع حزب الله، موضحاً أن على تلك المؤسسات “إدراك تداعيات تصرفاتها”.