الثقافية

فيديو وصور| إرادة الله.. أكبر أم فى العالم تضع توأما بعد 54 عاما من العقم

ahmed saeedaccess_time7 / محرم / 1441 هـ       6 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

وضعت سيدة مسنة من مدينة جونتور بولاية أندرا برديش فى الهند، مولودين توأمين، فى واقعة وصفت بأنها معجزة بعد 54 عاما من العقم .

1مانجياما وزوجها 

مانجياما يبلغ عمرها 74 عاما، والتي تعتبر أكبر أم تنجب فى العالم، وضعت توأما، الخميس من زوج يبلغ من العمر 78 عاما، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ورزقت مانجياما وزوجها بالتوأم، بعد أن قضيا 54 عاما دون أطفال بسبب العقم، ليقررا أخيرا الشروع بالعلاج، وإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر.

وتابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة لفحص اللياقة البدنية للتأكد من إمكانية حملها.

وبعد الحمل، أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.

2مانجياما

وعند موعد الولادة، أجرت مانجياما عملية قيصرية فى دار تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، برئاسة الدكتور إس. أوماشانكار.

3أحد الأطفال 

وقال الدكتور أوماشانكار، إن “كلا من الأم والطفلين، بحالة جيدة، ولكن سيكونون تحت الملاحظة لبضعة أيام”.

ووصف الطبيب عملية ولادة امرأة تقترب من عمر الثمانين بـ “المعجزة“.

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مانجياما وزوجها 
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ahmed antar

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