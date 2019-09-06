فيديو وصور| إرادة الله.. أكبر أم فى العالم تضع توأما بعد 54 عاما من العقم

وضعت سيدة مسنة من مدينة جونتور بولاية أندرا برديش فى الهند، مولودين توأمين، فى واقعة وصفت بأنها معجزة بعد 54 عاما من العقم . مانجياما وزوجها مانجياما يبلغ عمرها 74 عاما، والتي تعتبر أكبر أم تنجب فى العالم، وضعت توأما، الخميس من زوج يبلغ من العمر 78 عاما، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ورزقت مانجياما وزوجها بالتوأم، بعد أن قضيا 54 عاما دون أطفال بسبب العقم، ليقررا أخيرا الشروع بالعلاج، وإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر.

وتابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة لفحص اللياقة البدنية للتأكد من إمكانية حملها.

وبعد الحمل، أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.

مانجياما مانجياما

وعند موعد الولادة، أجرت مانجياما عملية قيصرية فى دار تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، برئاسة الدكتور إس. أوماشانكار.

أحد الأطفال

وقال الدكتور أوماشانكار، إن “كلا من الأم والطفلين، بحالة جيدة، ولكن سيكونون تحت الملاحظة لبضعة أيام”.

ووصف الطبيب عملية ولادة امرأة تقترب من عمر الثمانين بـ “المعجزة“.

مانجياما وزوجها