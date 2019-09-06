فوائد مذهلة وسحرية لـ”الليمون الأسود”

قد يتفاجئ البعض أن هناك عصير ليمون أسود، له فوائدة عديدة للصحة العامة لا تعد، ولكن عليك أن تعي عزيزي القارئ أن عصير الليمون الأسود لا يصنع من الليمون الأسود، ولكن يأتي المشروب الأسود من مسحوق الفحم المنشط والعصير يأتي من الليمون العادي.
وتساعد أقراص الفحم الطبية بالصيدليات، فى تخلص الجسم من المواد الكيميائية غير المرغوب بها، كما يتناول العديد من الأشخاص عصير الليمون الأسود لخفض الكوليسترول وإنقاص الوزن، كما يستخدم لمنع الصداع الناجم عن شرب الكحوليات، ويحسن أيضا من تدفق الدورة الدموية، كما يصف الأطباء الفحم المنشط فى غرف الطوارئ لعلاج تسمم الكحوليات. (وذلك على حسب موقع Steemit).
كما أشار الموقع أن هناك سلبيات لعصير الليمون الأسود ، فقد يسبب مشاكل للأشخاص الذين يتناولون بعض الادوية والعقاقير، وقد يمتص الهيكل المسامي للفحم المواد الكيميائية المفيدة فى العديد من الأدوية ، لذلك يوصي بتناول عصير الليمون الأسود بعد ساعتين على الأقل من تناول أى دواء.
كما أوضح موقع steemit أنه لابد من الإشارة والتوضيح إلى انه هناك فرق بين عصير الليمون الأسود والليمون الأسود، فالثاني هو الليمون الأسود صغير الحجم ، الذي يكون له من الرمادى إلى البني إلى الاسود، وهو الليمون المجفف، وهو عن طريق غلي الليمون وتركه حتى يجف فى الشمس، ويستخدم فى الصلصات وحساء الشوربة وله نكهة فريدة من نوعها.