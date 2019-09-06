روسيا والهند: سنحمي سفننا عسكرياً في مضيق هرمز

البلاد – وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)، أن روسيا ستحمي سفنها في مضيق هرمز بالطرق العسكرية، فيما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال منتدى اقتصادي في منطقة الشرق الأقصى في روسيا: إن بلاده اتخذت ترتيبات أمنية لمرور ناقلاتهم عبر مضيق هرمز الذي شهد سلسلة من الهجمات على ناقلات عالمية في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف بوتين “مهتم بنزع فتيل التوتر في الممر الاستراتيجي”، معلنا، ومودي عن اتفاقات شراكة في قطاعات الطاقة النووية والدفاع والمحروقات، ما يمثل دفعا جديدا للتعاون الاقتصادي بين بلديهما.

ودعا بوتين ومودي إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ليعكس “التعددية” على أساس “عدم التدخل في الشؤون الداخلية” للدول، وقد بحثا في قضايا البيئة وإنقاذ النمور، بحسب مودي، وهي قضية تثير اهتمام الرئيس بوتين.