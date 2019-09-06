ردود أفعال لقاء وزير التعليم في البلاد

جدة- ياسر بن يوسف

احتل لقاء وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي نشرته (البلاد) في عددها الصادر أمس “الخميس” تحت عنوان ” وزير التعليم في لقاء المصارحة “، منصات التواصل الاجتماعي وتصدره الترند في تويتر .

ولامس اللقاء الذي اتسم بالشفافية والوضوح في حديث وزير التعليم عن خطته في تطوير التعليم ومرافقه، ووضع النقاط على الحروف في علاقة الوزارة مع منسوبيها، رغم تضجر البعض في الأوساط التعليمية من اختلالات منظومة التعليم، إلا أن الوزير كان صريحا في اعترافاته؛ عندما ذكر أنه ابن الوزارة ويعرف إيجابياتها وسلبياتها.

ورصدت “البلاد” أصداء لقاء وزير التعليم؛ حيث كانت الآراء والتعليقات منقسمة بين متفائلين استثمروا الوعود وتناقلوها عبر أجهزتهم الذكية لإيصالها لزملائهم، وبات حديث الصباح في مدارس التعليم العام والجامعات وأروقة الوزارة وملحقياتها، بينما استغل البعض الآخر مضامين اللقاء وشفافية الوزير لبث المظلومية والنقد كعادتهم في تصيد العبارات متناسين أن الشفافية هي سلاح شجاعة المسؤول لإصلاح مكامن الخلل، إن وجد في قطاعه.

الدكتور مسعود المحمدي يقول: حينما طالعت عددا من التغريدات وجدت في بعضها تجنيا علي وزارة التعليم وإعراضا عن ذكر جهد وزير التعليم في بلادنا، مع أننا، ولله الحمد، ننعم بنهضة تعليمية فجدير بنا أن نكون شاكرين لله على النعماء، ومن الشكر ذكر الإيجابيات ولنتذكر أن أعداء الوطن يفرحون بكل تغريدة تسيئ لوطننا.

درابا العلا‏

(من جد تو الناس يا التعليم لعلمي هالتصرف تقوم به التقاعد مو التعليم، حسب الربط الإلكتروني الحكومي. كلام للاستعراض لمهام خارج المهام. طيب وين هالنظام عن مسؤوليين للآن، وهم ع الخدمة أعمارهم تجاوزوا الـ 70 عام وربما متقاعد ولديه عقد برواتب مهولة ماأكثرهم يأخذون بالكم والكيف).

فيصل

ايمان المملكة بدور المرأه وتمكينها للمناصب شي يدعي للفخر، وابتسام الشهري المتحدثه الرسميه لـ #التعليم العام ستكون خير نموذج لكفاءة المرأه وقدرتها العاليه بشغل المناصب #وزير_التعليم.

عبدالقادر إلياس‏

#دمج_الصفوف_الأولية وزير #التعليم : لادمج… وما حدث هو إسناد صفوف البنين الأولية للمعلمات.

د. سلطان العنقري‏

قام د. سلطان العنقري بإعادة تغريد أخبار السعودية

“الاعتراف”أول خطوة في العلاج يا د.الفاضل حمد ووصول المحسوبيات إلى الملحقيات مرجعه المنبع عندك في الوزارة والتي تضم أربع مؤسسات تعليمية سبق وأن قلت #وزارة_التعليم بحاجة إلى غربلة قوية.

التعليم في السعودية‏

وزير #التعليم: فوجئت بفروقات #العلاوه_السنويه69 وعاتبت النائب والوكيل والمتحدث، وانحزت للمعلم ورفضنا مساواته بموظفي الخدمة، وهياكل إدارات التعليم السابقة كانت عبارة عن «قص ولزق»، واعفيت 11 وكيل وزارة.

عائشةآل سعيد‏

#التعليم مقابلة معالي وزير التعليم في صحيفة البلاد – اليوم الخميس ٥ سبتمبر ٢٠١٩

مصطفي

وزير التعليم مبشرًا المعلمين و المعلمات .. انتظروا حزمة محفزات قريباً ،

d‏ @vangggard

#وزير_التعليم لسان حال المعلم كلسان حال المتنبي حين قال : جَوعانُ يَأكُلُ مِن زادي وَيُمسِكُني … لِكَي يُقالَ عَظيمُ القَدرِ مَقصودُ

فهد بن محمد العمران‏

المعلمون والمعلمات أصبح لديهم حساسية من كلمة ” تحفيز ” جُلّ ما يطلبونه حقوقهم السابقة وعدم ربط العلاوة بالرخصة. مطالب بسيطة لها مفعول السحر في تطوير التعليم والرفع من نواتجه

#العلاوه_السنويه69

صوت الإرشاد الطلابي‏

نتفاءل بـ #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وبقيادته لدفّة #وزارة_التعليم ، سائلين الله عزّ وجلّ أن يوفقه لصالح دينه ووطنه وأمته.

Lamya’a‏ @EmoAhmed1

#وزير_التعليم

ناصر الخياري‏ معالي الوزير @minister_moe_sa يتحدث بواقعية وشفافية ابن #وزارة_التعليم يعرف إيجابياتها وسلبياتها واجه العديد من التحطيات والمنغصات والضغوطات ولم يستسلم لها . (( لاتستلم لاتستسلم لاتستسلم نريد إصلاحاً جوهرياً للتعليم قبل فوات الأوان فأنت الرجل الكفء لهذه المهمة.

عبدالحميدتركستاني/أبوتركي‏

#وزارة_التعليم نرجو ونسترحم من بيده الأمر التفضل بالموافقه على صرف مكافأة الإمتياز للطلبه والطالبات المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهليه الطبيه . أسوة بالجامعات الحكوميه ولكم الشكر والتقدير .

د.خالد جزاء الحربي‏

@minister_moe_sa معالي وزير #وزارة_التعليم اطلعت على حديثكم لصحيفة البلاد لكن عندي سؤال واتمنى من معاليكم الإجابة عليه : تعليمنا العام ١٢ عام يدرسها الطالب غالبية مناهجنا حشو.

أبو عمر‏ @gxr_2018_ ٣ سقبل 3 ساعات

الأمر الفريد في #وزارة_التعليم والذي يميزها عن غيرها من الوزارات الخدمية، هو أن أهم أدواتها (المعلمين) هم أولياء عملائها (الطلاب)، فكل [معلم] غالبا هو ولي أمر [طالب]، وهنا تكمن الصعوبة في إنجاح أي مشروع تعليمي.