اليابان: إصابة 34 شخصا في تصادم شاحنة وقطار

طوكيو – رويترز

أصيب نحو 34 شخصا أحدهم في حالة خطيرة، أمس (الخميس)، نتيجة تصادم قطار سريع وشاحنة في يوكوهاما ثاني أكبر مدن اليابان في حادث أدى لاشتعال النيران بالشاحنة وخروج نصف القطار تقريبا عن القضبان.

وقالت إدارة الإطفاء: إن سائق الشاحنة (في الستينات من العمر) أصيب بجروح بالغة، فيما أصيب اثنان آخران بإصابات متوسطة وجاءت معظم الإصابات الأخرى طفيفة.

وأظهرت لقطات مصورة الحادث الذي وقع على خط السكك الحديدية الذي يتصل بالعاصمة طوكيو وقد تهشم زجاج مقصورة القيادة وانحرفت ثلاث عربات على الأقل من عربات القطار الثمانية عن القضبان.

وذكرت وزارة النقل أنها تحقق في سبب الحادث، لكنها لا تستطيع تقديم المزيد من التفاصيل، بينما أكدت الشرطة وقوع تصادم بين شاحنة والقطار لكن دون الكشف عن تفاصيل انتظارا لنتائج التحقيق.