الدولية

ارتفاع درجات الحرارة في الساحل الغربي الأمريكي تهدد الثروة السمكية

امنية رشادaccess_time7 / محرم / 1441 هـ       6 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

قال علماء أمريكيون إنهم يراقبون موجة حر جديدة فى المحيط قبالة الساحل الغربى للولايات المتحدة، وأوضح باحثون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى أن مساحة المياه الدافئة غير المعتادة تمتد من ألاسكا إلى كاليفورنيا، وتشبه موجة حر مماثلة عطلت الحياة البحرية قبل خمس سنوات.

وأفادت مصائد الأسماك فى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، إن الماء وصل إلى درجات حرارة تزيد على 5 درجات فهرنهايت فوق المتوسط.
وأطلق العلماء على آخر موجة حرارة في الساحل الغربى اسم “البقعة”، وشملت آثارها انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لصغار سمك السلمون، وتحول مزيد من الحيتان الحدباء إلى الاشتباك في معدات الصيد لأنها تصطاد أقرب إلى الشاطئ، وازهار الطحالب التي تعرقل صيد السلطعون والسمك الصدفى.

omneia rashad

كتب بواسطة

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