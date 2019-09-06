أطعمة تساعدك على تجنب الشد العضلي بالجيم تعرف اليها

ممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على الصحة بشكل عام والوزن المثالي بشكل خاص من الأمور المهمة التي لا يجب التهاون بها على الإطلاق، لذلك أصبح أغلبنا يذهب لصالات الألعاب الرياضية، لكن البعض يصاب ببعض التشنجات العضلية خاصة في البدايات، وللتخلص منها قدم موقع “بولد سكاي” نصائح بسيطة وهي كالآتي :

شاي البابونج

يساعد تناول شاي البابونج ليلا على الاسترخاء ، فهذه العشبة تحتوي على 36 نوعا من “الفلافونيد ” ، وهي عبارة عن مضادات طبيعية للالتهاب تساعد على بسط وارتخاء العضلات .

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

تحتاج كل من أعصاب وعضلات الجسم إلى المغنيسيوم حتى تقوم بوظيفتها على النحو المطلوب، لذا ينصح بتناول اللوز و الأرز البني و الموز للحصول على القدر المطلوب من المغنيسيوم يوميا .

التوت الأزرق

عند الرغبة في الاسترخاء ، ينصح بتناول حفنة من التوت الأزرق أو تناول مشروب يحتوي على هذه الفاكهة ذات التأثير الإيجابي و السريع في إرخاء العضلات من الإجهاد ، لأن خصائص التوت الأزرق تقلل من التوتر وتساعد في التخلص من الالتهابات .

الأطعمة الغنية بفيتامين د

يحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين “د” للحفاظ على استرخاء العضلات ، وبالإضافة إلى التعرض للشمس يمكن أيضا الحصول على هذا الفيتامين عن طريق تناول البيض .

الفلفل الحار

لا يجرؤ الكثيرون على تجربة الفلفل الحار عند الشعور بالإجهاد ، لكنه فعال جدا في هذه الحالة ، حيث يحتوي على مادة “الكبساسين ” التي تتميز بقدرتها على بسط العضلات ، لذا ينصح بتجربة الكريمات التي تحتوي على الفلفل الحار أو تناول الأطعمة المضاف إليها هذا المكون بنسبة معقولة غير مبالغ فيها .