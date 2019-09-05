وزير الشؤون البلدية يوقع 7 عقود استثمارية بـ 1.6 مليار ريال

الرياض : واس

وقّع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، سبعة عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال، وذلك ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وتنوعت الأنشطة التي تم إبرام عقود عليها حيث وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدين لاستثمار مواقف السيارات تتضمن إنشاء 20 ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار، كما تم توقيع أربعة عقود لمواقع لوحات إعلانية في أمانتي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وستتضمن هذه العقود إضافة أكثر من 300 لوحة متنوعة، تشمل عدد من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية، وتوقيع عقد لترميم وتشغيل مجمعات تجارية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بما يمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القطاع البلدي مستمر في سعيه لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية للمدن السعودية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لجميع شرائح القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

وأكد معاليه أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، حيث تم طرح ما يزيد عن 4500 فرصة من خلال البوابة منذ إطلاقها، وتمكن البوابة أكبر شريحة من القطاع الخاص من الوصول لهذه الفرص في بيئة ذات شفافية عالية تمنح الجميع فرص متساوية للمنافسة.