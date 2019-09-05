طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية

البلاد – وكالات

أعلنت إيران، أمس (الأربعاء)، نيتها إطلاق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة “ستينا إمبيرو”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، للتلفزيون الرسمي: إنه تقرر إطلاق سراح الـ7 لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور. وكانت طهران احتجزت الناقلة يوم 19 يوليو بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق، الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس.

فيما أكدت الشركة البريطانية المالكة لناقلة النفط “ستينا إمبيرو” أن 16 فردًا من طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران سيبقون على متنها لتشغيلها. وفي سياق متصل، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني 7 سفن للصيد في منطقة جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي ايران. وقال الحرس الثوري في بيان له أمس: “احتجزت عوامات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري 7 مركبات للصيد بشبكة الترولة كان على متنها 24 شخصا أجنبيا، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمسافة المسموح بها للصيد والمخالفة القانونية فيما يتعلق بصيد الحيوانات المائية، وتم تسليمهم للقضاء”.

وطبقا للبيان فإن السفن المحتجزة اصطادت نحو 222 طنا من أنواع الحيوانات البحرية.