المشروبات الغازية.. هكذا تؤدى إلى الموت المبكر!

المشروبات الغازية ، ربما لا تترك يومك أبدا، بعد كل أكلة أو مع كل خروجة، لكن من المؤكد أنك تعلم جيدا أضرارها.

الأضرار الصحية ليست هينة، فالدراسة الأحدث حذرت من ارتباط المشروبات الغازية بالوفاة المبكرة.

نيل ميرفي، الباحث في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، كشف عن التوصل إلى أن استهلاك المشروبات الغازية، سواء كانت محلاة بالسكر، أو مواد التحلية الصناعية، قد يزيد من خطر الوفاة المبكر.

وفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن الدراسة اشتملت على أكثر من 400 ألف بالغ أوروبي لأكثر من 16عاما.

وكشف الباحثون أن خطر الوفاة المبكرة زاد بين هؤلاء، الذين تناولوا كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا.

وذكر”ميرفي” أن المشروبات الغازية لا تعني الوفاة المبكرة بشكل وثيق وانما الأمر تابع إلى النظام الغذائي المتبع.

فعلى سبيل المثال الاستهلاك المرتفع للمشروبات الغازية مؤشر على اتباع نظام غذائي غير صحي.

وللوصول لنتيجة موثقة حول العلاقة مابين الوفاة المبكرة والمشروبات الغازية فحص”ميرفي” وزملاؤه، البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية الأوروبية عن السرطان والتغذية وهي دراسة متعددة الجنسيات قامت بمتابعة المشاركين من 1992 إلى 2000.

وقيمت الدراسة النظام الغذائي في البداية بما في ذلك استهلاك المشروبات الغازية.

كما قام المشاركون بالإجابة على استبيانات عن نمط الحياة تناولت عوامل مثل المستوى التعليمي وعادات التدخين وتناول الكحول والنشاط البدني.

وجرى استبعاد المشاركين الذين كانوا يعانون بالفعل من حالات مثل السرطان وأمراض القلب السكري في بداية الدراسة، وكذلك أولئك الذين لم يقدموا بيانات عن استهلاك المشروبات الغازية.

وبتحليل بيانات المشاركين، مع مراعاة العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الوفاة مثل مؤشر كتلة الجسم والتدخين، كشف الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا كانوا أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 17 في المئة، قارنة مع أولئك الذين شربوا أقل من حصة واحدة من المشروبات الغازية في الشهر.