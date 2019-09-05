العروس الخليجية تتميز بعيون تعبر عن سحر الشرق

نظرت إلى وعيناها بإتساع البحر، وقالت هل تجيد السباحة، قلت: لا، أجيد الغرق، هكذا تغزل العرب فى عيون الفتاة العربية، لما تمتلكه من جاذبية سحر الشرق .
ولذلك تتميز العروس الخليجية بمكياج يظهر العيون العربية فى أبهى صورها، وقد إلتقت صحيفة البلاد السعودية بخبيرة التجميل إيناس أبوبكر، لتخبرنا عن أحدث صيحات مكياج خريف وشتاء 2019 للعروس الخليجية.
في البداية قالت أبوبكر أن ما يميز العروس الخليجية هو مكياج العيون الذى يعتمد على الكحل الأسود الداكن والايلاينر العريض المسحوب لإظهار رسمة العين بوضوح، أما الجديد هذا العام فهو إضافة الإضاءة على جفن العين العلوي فى ألوان ظلال العيون، كما أن الرموش الطويلة الكثيفة تظهر الطابع الخليجي العربي للعيون بشكل جذاب وقوي.