السكر.. كيف يؤثر على الدماغ ويسبب الإدمان؟

الدماغ عملياته التى يجريها ترتبط عادة بكمية الجلوكوز أو السكر، ففي حال لم تكن نسبته كافية لا يتم إنتاج الناقلات العصبية.

الدماغ من أكثر الأعضاء البشرية استهلاكا للطاقة كونه غني بالخلايا العصبية، وغياب الجلوكوز يؤدي لتعطل التواصل بين الخلايا العصبية.

هذا فضلا عن ضعف الانتباه واضطراب القدرة الإدراكية، وفقا لـ”سبوتنيك”.

هذه الأهمية للسكر لا تنفي أن كثرته ضارة، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أن الاستهلاك المرتفع يسبب التهابا في الدماغ.

زيادة استهلاك السكر من شأنها خلق صعوبات في الذاكرة، إلا أن هذا الضرر الالتهابي الناجم عن السكر قد لا يكون دائما.

وبحسب دراسة أجريت عام 2017، فإن تلف الذاكرة الناجم عن استهلاك السكر يمكن تلافيه عن طريق اتباع نظام غذائي منخفض السكر.

العلم كذلك أثبت أن الأطعمة الحلوة يمكن أن تسبب الإدمان أكثر من الكوكايين.

على الرغم من أن البحث أجري على الحيوانات، إلا أن الباحثين اكتشفوا أن الحلاوة الشديدة في هذه الأطعمة تتجاوز السعادة التي يسببها الكوكايين، حتى لدى المدمنين على المخدرات.

كما أظهرت الأبحاث بأن مرضى السكري يعانون على المدى الطويل تلفا تدريجيا في الدماغ يؤدي إلى عجز في التعلم والذاكرة وسرعة الحركة وغيرها من الوظائف الإدراكية.

فيما وجدت الدراسات التي تربط السكري بالاكتئاب، وهي تحليل للاستهلاك الغذائي والمزاج لـ 23 ألفا و245 فردا، أن ارتفاع معدلات استهلاك السكر مرتبط بزيادة حدوث الاكتئاب، والسكري أيضا يؤثر على المزاج.