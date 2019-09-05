الجبير وعبدالله بن زايد يصلان باكستان

جدة- البلاد

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أمس الأربعاء إلى باكستان. وكان في مقدمة مستقبليهما في قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام آباد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وعدد من كبار المسؤولين.

ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والمستجدات حول كشمير. يذكر أنه سبق للرياض وعواصم عربية أخرى أن لعبت دوراً في خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان خلال أزمة المواجهات الحدودية التي اندلعت في فبراير الماضي.