نرمين عباس

سواء كنت مالكًا للحيوانات الأليفة أو ترعاها للمرة الأولي، يمكن أن تكون الرحلة إلي مكتب الطبيب البيطري غريبة وشاقة

إذا شعرت بالتوتر تجاه حيوانك الأليف وترغب في أصطحابه للطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه

عليك بطرح بعض الأسئلة الهامة والأساسية لمعرفة الحالة الصحية للحيوان

1- ما الذي يجب علي إطعامه؟

إن تصفح أغذية الحيوانات الأليفة على أرفف المتاجر أمر محير، فكل منها يغريكم بصور من المكونات الحقيقية والحيوانات الأليفة السعيدة علي صورة غلاف الطعام

لذا يمكن للطبيب البيطري توجيهك نحو الطعام الذي يعد مثاليًا لسن حيوانك الأليف ونسله وحجمه ومستوى نشاطه

2- كيف هو وزن الحيوان؟

من الضروري الإستفسار عن وزن الحيوان من الطبيب الخاص به

فقد ذكرت الدكتورة كارين فاين ، وهي طبيبة بيطرية متخصصة في مستشفى الحيوانات المركزي أنه قد يكون من الصعب تقييم وزن حيوان أليف إذا كان خفيف أو ثقيل

لأنه من الصعب ملاحظة تغيرات في الوزن عندما نرى حيواناتنا الأليفة كل يوم، فهناك 59% من القطط والكلاب يعانون من زيادة الوزن

لذا من الضروري عمل مسح سريري للحيوان وإتباع نظام غذائي روتيني للحيوان لحمايته من خطر التعرض الإصابة بأمراض القلب أو السكر

3- كم التمارين التي يحتاجونها؟

التمرين يساعد الحيوانات الأليفة في إنقاص الوزن ويحد من المشكلات السلوكية مثل خدش الأثاث أو تفريغ القمامة

على الرغم من أن جميع الحيوانات الأليفة تحتاج إلى تمرين يومي ، إلا أن الأطباء يتفقون على أن التمرين يختلف باختلاف عمر الحيوانات الأليفة وتكاثرها وتاريخها الطبي

فعلي سبيل المثال كلاب التربية الكبيرة التي تعيش في المدينة ، تحتاج أن تمشي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم

وتحتاج معظم القطط إلى حوالي 30 دقيقة من اللعب يوميًا

لذا من الضروري معرفة كم التمارين التي يحتاجها الحيوان من الطبيب البيطري

لأنه يقدم نظام تمرين مناسب، بالإضافة إلى علامات التحذير المفرطة في الإجهاد حتى تعرف متى يحين وقت التهدئة للحيوان

4- كيف تبدو أسنانهم ولثتهم؟

الحيوانات الأليفة بارعة في إخفاء آلامها ، لذلك قد يتجاهل بعض الملاك رعاية الأسنان حتى تصبح الأعراض لا مفر منها

التنفس ذو الرائحة الكريهة أو تعفن الأسنان أو فقدان الشهية يمكن أن يعني الإصابة بمرض اللثة أو ما هو أسوأ من الإصابة في القلب والمعروفة باسم التهاب الشغاف

سيقوم طبيب حيوانك الأليف بفحص العلامات المبكرة للعدوى في فحص سنوي لسلامة الحيوان ويقترح خطة علاج مناسبة له

لأن الكلاب والقطط تصاب بأمراض اللثة إذا لم يتم تنظيف أسنانها يوميًا ولا يتم الحفاظ على صحة الفم