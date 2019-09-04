وزير الخارجية يستقبل الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان

جدة : واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان المطران جبريل، الذي نقل لمعاليه رسالة شفهية موجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، والتأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب؛ وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.