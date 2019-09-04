مشروبات صيفية | طريقة عمل عصير الكنتالوب المثلج

خاص البلاد – نيفين عباس

الكنتالوب من الفواكه الصيفية التى تحتوى على طعم سكرى رائع يعمل على ترطيب حرارة الجسم خاصة فى الأيام الأكثر سخونة بسبب إرتفاع درجات الطقس

ومع حلول عيد الأضحى المبارك يفضل تقديم مشروبات باردة لترطيب الجسم وخفض حرارته كعصير الكنتالوب المثلج

المقادير اللازمة لعمل عصير الكنتالوب المثلج

2 حبة من الكنتالوب

2 كوب من الثلج

لتر من الماء المثلج

سكر كمية بحسب الرغبة

أوراق نعناع أخضر

طريقة عمل عصير الكنتالوب المثلج

فى البداية، نقوم بتقشير الكنتالوب وتنظيفه وتقطيعه مع الإحتفاظ بقليل من المكعبات للتزيين

فى الخلاط، يخفق الكنتالوب مع السكر والماء حتى يصبح عصير ناعم

يصفى جيداً

ثم يوضع مرة أخرى بالخلاط ويخفق مع الثلج

يصب العصير فى الأكواب

يزين بمكعبات الكنتالوب وأوراق النعناع الأخضر ويقدم العصير مثلج