محمد بن زايد: السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد

جدة : البلاد

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، أن علاقة الإمارات والسعودية هي شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الهدف الذي يجمعنا هو أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، ويجمعنا مصيرنا ومستقبلنا”.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة.

وأضاف: “خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، مؤكداً أن “تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة”.