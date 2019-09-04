توطين 1400 وظيفة في تشغيل المطارات

جدة : البلاد

وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) مذكرة تفاهم، لدعم تدريب وتوظيف 1400 مواطن ومواطنة خلال العامين القادمين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لدخول سـوق العمـل في نشـــاط تشغيل المطارات والخدمات الأرضية، بهدف رفع معدل التوطين في القطاع، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع المذكّرة، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم التوظيف الدكتور جمعة بن حامد العنزي، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ محمد بن أحمد الشيخ.

وحدّدت مذكرة التفاهم أجور الوظائف المستهدفه، حيث أشتملت على وظائف فنية مختلفة، بالإضافة لوظائف خدمات العملاء داخل صالات المطارات في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع صندوق تنمية الموارد البشـــرية والشـــركة الســـعودية للخدمات الأرضية إلى توطين تلك الفرص، ووضـــع خطة تنفيذيـــة لتطبيقها والاســـتفادة من برامج الدعـــم المقدمة مـــن صنـــدوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

كما تهدف الوزارة من عقدها لهذه الاتفاقيات مع العديد من الجهات إلى توفير وظائف مســـتدامة، وتنمية مهـــارات القوى العاملة الســـعودية وحمايتها، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لتطويـــر معايير الجـــودة والاعتماد المهني للسعوديين بما يتلاءم مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل وإيجاد بيئـــة عمل آمنـــة وجاذبة فـــي القطاع الخـــاص ورفع مســـتوى جـــودة الخدمـــات المقدمة.