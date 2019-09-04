تلبية لدعوة المملكة.. وفد الانتقالي الجنوبي يصل إلى جدة

جدة – البلاد

وصل إلى جدة أمس (الثلاثاء)، وفد الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، تلبية لدعوة المملكة الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

وقالت مصادر في الحكومية اليمنية: إن هناك تفاؤلاً كبيراً بأن تشهد الأيام المقبلة توجهاً نحو إنهاء التوتر المسلح في عدن وأبين وشبوة مع قوات “الانتقالي” الجنوبي.

وكشفت المصادر، عن وجود نقاشات مستمرة بين الحكومة والتحالف الداعم للشرعية، في سياق المساعي الرامية إلى بدء الحوار المرتقب في مدينة جدة، بين ممثلين عن الحكومة و”الانتقالي”، لطي صفحة النزاع وتوحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول سياسية، يتم من خلالها التوافق على إنهاء الصراع بين رفقاء السلاح، وفق خطة متكاملة، برعاية من تحالف دعم الشرعية، وبما يضمن عودة النشاط الحكومي، وخفض التصعيد بين “الشرعية” و”الانتقالي”.