إيران ترفض تفتيش «المستودع الذري»

البلاد – وكالات

رفضت إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش مستودع في طهران، يُشتبه في أنه يحتوي على مواد مشعة ومعدات إنتاج أسلحة نووية، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم أمس (الثلاثاء): إن إيران ترفض الإجابة عن الأسئلة المهمة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المستودع،

فيما ذكر التقرير أن إيران تزعم بأنها قامت بتفكيك الموقع المذكور في طهران، الذي كان يستخدم لتخزين المعدات والمواد النووية المستخدمة خلال تطوير الأسلحة في الماضي. ويأتي طلب التفتيش من قبل الوكالة بعد ما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذه القضية علناً في سبتمبر عام 2018 في الأمم المتحدة، عندما كشف عن وجود منشأة في العاصمة الإيرانية أشار إليها بأنها “مستودع ذري” مليء بالمواد المتعلقة بالبرنامج النووي. وحسب “وول ستريت جورنال”، هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير 2016.