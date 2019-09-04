إنتبهوا “القلب” السبب الأول للوفاة في العالم

أكد باحثون إن أمراض القلب تعد من أكثر أسباب الوفاة فى العالم، وخصوصا فى البلدان الغنية، كما أشار الباحثون الذين قاموا بإجراء دراسة فى عام 2017فى دورية “لانسيت” أن أمراض القلب والشرايين لاتزال هى السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين فى مرحلة منتصف العمر.
وقد بلغ عدد الوفيات على مستوى العالم حوالي 55 مليون حالة في عام 2017، و 26% من الوفيات في العالم بسبب أمراض القلب فى نفس العام، و17,7 مليون حالة منها بأمراض القلب (قصور القلب والذبحة الصدرية والأزمات القلبية).
كما أوضحت الدراسة أن 70% من أمراض القلب يمكن تجنبها بالحفاظ على ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والنظام الغذائي الصحي.