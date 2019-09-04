صحة و عافية

إنتبهوا “القلب” السبب الأول للوفاة في العالم

فرناس حفظيaccess_time5 / محرم / 1441 هـ       4 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أكد باحثون إن أمراض القلب تعد من أكثر أسباب الوفاة فى العالم، وخصوصا فى البلدان الغنية، كما أشار الباحثون الذين قاموا بإجراء دراسة فى عام 2017فى دورية “لانسيت” أن أمراض القلب والشرايين لاتزال هى السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين فى مرحلة منتصف العمر.

وقد بلغ عدد الوفيات على مستوى العالم حوالي 55 مليون حالة في عام 2017، و 26% من الوفيات في العالم بسبب أمراض القلب فى نفس العام، و17,7 مليون حالة منها بأمراض القلب (قصور القلب والذبحة الصدرية والأزمات القلبية).

كما أوضحت الدراسة أن 70% من أمراض القلب يمكن تجنبها بالحفاظ على ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والنظام الغذائي الصحي.

vernas hefzy

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