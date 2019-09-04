«أدريان داريا» تغلق نظام التتبع

البلاد – وكالات

أوقفت ناقلة النفط الإيرانية التي تترصدها الولايات المتحدة نظام التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، ما أدى إلى تجدد التخمينات والشكوك بأنها بصدد التوجه إلى سوريا.

وكان موقع تتبع السفن، مارين ترافيك، أظهر في وقت سابق، أن الناقلة أدريان داريا 1″، التي كانت تعرف باسم “غريس 1″، تباطأت قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن أفادت تقارير عدة بأنها في صدد التوجه نحو ميناء طرطوس السوري، فيما أظهر نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة قبل أيام توجه الناقلة لموانئ في اليونان وتركيا، إلا أن وزير خارجية تركيا أعلن قبل أيام أنها ستتوجه إلى لبنان، الأمر الذي نفاه مسؤولون لبنانيون، ليعود ويتراجع عما أعلنه.

إلى ذلك، نقلت قناة “إيران إنترناشيونال” السبت عن “مصدر مطلع” بأن مالك الناقلة الإيرانية “أدريان دريا-1″، باع نفط الناقلة إلى شركة لبنانية، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لاحقًا أنها متجهة إلى مصفاة في سوريا. وزعم أن السفينة ستتوجه إلى طرطوس لتفريغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة 130 مليون دولار.

ولم يحدد المسؤولون الإيرانيون وجهة الناقلة مع أنهم قالوا: إن شحنتها بيعت إلى مشتر لم تكشف هويته.