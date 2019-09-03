مدير مدني المدينة : ( ليش نجازف )تستهدف الجميع

المدينة المنورة – محمد قاسم

أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنوره اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي أن مبادرة ( ليش نجازف ) مبادره توعوية للحد من مخاطر المجازفة، تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع جامعة طيبة، وقد دشنها صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وتستهدف جميع شرائح المجتمع وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي ونشر ثقافة السلامه للحد من الحوادث التي تقع نتيجة المجازفة؛ حيث إن هناك عددا من الحوادث المؤلمة التي وقعت نتيجة المجازفة خاصةً وقت السيول والأمطار .

و أكد اللواء الحربي أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للمبادرة، والتي تتضمن نشر التوعية، خاصة في المنشآت التعليمية ومواقع التجمعات البشرية، بالتعاون مع شركائنا في هذه المبادرة .