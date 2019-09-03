كارثة غذائية.. الريجيم النباتي يؤثر على ذكاء الأجيال القادمة!

كما أوضحت خبيرة التغذية أنّ الكولين ينتجه الكبد أيضا، لكن الكميات لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان، وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.

وشددت على أنّه إذا لم تحصل المرأة الحامل على الكولين، من الحمية الغذائية لا بد لها من اتباع استراتيجية جدية حتى تساعد عل نمو عقل الطفل.