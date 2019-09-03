كارثة غذائية.. الريجيم النباتي يؤثر على ذكاء الأجيال القادمة!

الريجيم النباتي هو الأفضل صحيا لدى العديد من المهتمين بالحميات الغذائية، ولكن يبدو أن العلم يزف خبرا سيئا لمحبيه.
إيما ديربيشاير خبيرة غذائية، تحدثت عن ضرر خفى ومهم للريجيم النباتى.
حذرت إيما من أنّ الوجبات الغذائية النباتية أو الريجيم النباتي قد تعرض معدل الذكاء للأجيال القادمة للخطر.
ووفقا لـ”سبوتنيك” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإنّ تزايد أعدد الناس الذين يستخدمون حمية غذائية نباتية تخاطر بنقص الكولين.
والكولين هو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ، ويتواجد الكولين في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.
وتعتبر مادة الكولين مهمة جدا خاصة بالنسبة للحوامل، إذ يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل.
وحذرت “ديربيشاير”، من النتائج غير المقصودة المتمثلة في الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان.
كما أوضحت خبيرة التغذية أنّ الكولين ينتجه الكبد أيضا، لكن الكميات لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان، وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.
وشددت على أنّه إذا لم تحصل المرأة الحامل على الكولين، من الحمية الغذائية لا بد لها من اتباع استراتيجية جدية حتى تساعد عل نمو عقل الطفل.