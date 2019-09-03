فيس بوك يسعى لإلغاء خاصية الإعجاب مجاراة لتويتر

يستعد موقع فيس بوك لإخفاء عدد “اللايك” فى محاولة للحفاظ على صحة مستخدميه النفسية، وأكدت الشركة أنها تعد الميزة بعد اكتشاف الباحثة والمهندسة جين مانشونوونج نموذجًا أوليًا من الكود الخاص بالميزة مخبأ داخل تطبيق أندرويد على فيس بوك.
ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، على الرغم من أن الميزة ليست متوفرة بعد لأى من مستخدمى فيس بوك، فمن المحتمل أن يكون الاختبار مشابهاً لما حدث داخل تطبيق انستجرام، إذ أجرى اختبار الشهر الماضى مماثل فى كندا واليابان وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، مع إعطاء المستخدمين القدرة على رؤية قائمة بالإعجابات على منشوراتهم الخاصة، لكن لا يمكنهم مشاهدة عدد مشاركات الآخرين.