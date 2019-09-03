الرياضة

رونالدو صائد الجوائز..

رونالدو يتوّج بجائزة جديدة في 2019

محمد ابو الوفاaccess_time4 / محرم / 1441 هـ       3 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو

فاز مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في البرتغال عن العام 2019.

وتفوق رونالدو على منافسيه في التصويت وهم..

  • برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنجليزي
  • روبين نيفيز متوسط ميدان وولفرهامبتون الإنجليزي
  • جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني
  • برونو فيرنانديز صانع ألعاب لشبونة البرتغالي

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وقال رونالدو عقب التتويج بالجائزة التي أقيم حفل تنظيمها في البرتغال..

“إنها أمسية رائعة للغاية، الوقت يمر سريعًا فقبل عام كنت أمر بلحظات صعبة ومعقدة على المستوى الشخصي”.

وأضاف “لقد أدى اللاعبون أيضًا موسمًا طيبًا وكانوا من الممكن أن يستلموا الجائزة هنا مكاني”.

جدير بالذكر أنها المرة العاشرة التي يتوج من خلالها اللاعب بجائزة أفضل لاعب في البرتغال.

ودخل رونالدو دائرة الترشيحات لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من الفيفا، إلى جوار ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

بينما دخل القائمة المختصرة في سباق أفضل لاعب في أوروبا جنبًا إلى جنب مع نفس اللاعبين.

وحاز اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في 2019، على لقب الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس كما قاد منتخب بلاده للفوز بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

محمد ابو الوفا

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