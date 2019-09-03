الرياضة

نيمار - باريس سان جيرمان .. لم نتنه القصة بعد

بند قانوني “قاتل” يحرر نيمار من قبضة باريس سان جيرمان

محمد ابو الوفاaccess_time4 / محرم / 1441 هـ       3 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
نيمار لاعب باريس سان جيرمان

فشلت مساعي برشلونة في جلب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بالميركاتو الصيفي المنقضي من صفوف ناديه باريس سان جيرمان.

لكن النادي الكاتالوني سيعاود الكرّة في أسواق الانتقالات القادمة بحسب ما أوردته يومية “موندو ديبوتيفو” الإسبانية.

اليومية الموالية لبرشلونة أشارت إلى وجود بند قانوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمنح نيمار حريته في الانتقال من باريس سان جيرمان.

فوفق قانون “المدة المحمية” فإن اللاعب الذي قضى 3 مواسم أو أكثر ولم يقم بتجديد عقده، من حقه الرحيل عبر تعويض مالي.

ويتم تحديد مبلغ التعويضات من خلال معايير مُحددة سلفًا لدى الاتحاد الدولي، منها قيمة اللاعب ومبلغ الانتقال الأخير والراتب.

ويقضي نيمار (27 عامًا) موسمه الثالث مع باريس سان جيرمان، وهو ما يعني أنه بحلول صيف 2020 فأن اللاعب قد يستفيد من هذا البند.

تقارير إعلامية قدّرت قيمة التعويضات التي ينبغي على نيمار دفعها للنادي من أجل إطلاق سراحه بـ 170 مليون يورو.

ووفق محامييّ اللاعب، فإن الاتجاه السائد هو تفعيل البند بمجرد الولوج في سوق الانتقالات الصيفي القادم عام 2020.

محمد ابو الوفا

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