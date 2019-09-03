اختلال هرمونى مدمر.. الشارب لدى النساء مؤشر خطير!

التغيرات الطارئة على جسد النساء أو مظهرهن، يجب ألا تؤخذ بإهمال أو استخفاف فبعضها قد يكون مؤشرا خطيرا.

موقع “سبوتنيك” الروسي، استعرض آراء خبراء صحة، أكدوا ضرورة ذهاب المرأة للطبيب فى حالات تبدو تافهة.

وبحسب الخبراء على المرأة عند ملاحظتها بعض التغييرات المفاجئة في بعض مناطق الجسم، مراجعة الطبيب.

وأرج العلماء السبب أنه من الوارد أن تكون تنبيها مبكرا عن بعض الاضطرابات الصحية.

كما حذر الأطباء من أن ظهور شعر في بعض مناطق الوجه عند النساء، كمنطقة الشارب مثلا، ينبئ على الأرجح ببداية الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهو اختلال هرموني معروف.

وفسر الأطباء أن نمو الشعر الزائد في أماكن مختلفة من جسم النساء يعد نتيجة مباشرة للإصابة بأحد أمراض الغدد الكظرية.

كذلك هو نتيجة لاستعمال الدواء بطرق غير منتظمة، وكل هذا من شأنه أن يؤثر على التوازن الهرموني.

ونصح الأطباء بأنه من أجل تفادي كل هذه الأضرار يجب اتباع النصائح الطبية بدقة وعدم مخالفاتها.

وفي حال اكتشاف وجود أورام المبيض أو مرض الغدد الكظرية، يكون الحل هو التدخل الجراحي.

ولكن هناك حالات أخرى يمكن شفاؤها عن طريق العلاج الطبيعي.