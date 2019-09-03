إبتعدي عن هذه المأكولات يوم الزفاف!!

يعتبر يوم الزفاف من الأيام المهمة فى حياة كل فتاة، ولكنه يوم يكثر فيه التوتر، وقد لا تهتمي بنوعية الطعام التى تقومي بتناولها فى هذا اليوم بسبب إنشغالك، ولكن عليكِ أن تعي أن هناك أطعمة لا يجب أن تتناوليها فى هذا اليوم.
فمن الضروري جدا الإبتعاد عن تناول التوابل والبهارات الحارة: لأنها تزيد من نشاط الجهاز العصبي، وتزيد أيضا من التوتر ، وقد تسبب ألم فى المعدة، ومن الممكن أيضا يحدث حساسية بالجلد، لذلك عليكي عزيزتى العروس الإبتعاد عنها تماما فى هذا اليوم.
العلكة: الإبتعاد عن مضغها فى ذلك اليوم لأنها تسبب الانتفاخ وعسر الهضم، بالإضافة إلى أنها قد تشعرك بالجوع أيضا .
المشروبات الغازية والقهوة: تحتوى المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون والذى قد يسبب لكِ فى إنتفاخ المعدة والقولون و من ثم يصيبك بالإنزعاج بسبب التقلصات، أما القهوة فهى تحتوى على مادة الكافيين التى من دورها تحفز الناقلات العصبية وقد يزيد من توترك، لذلك إبتعدي عن هذه المشروبات يم الزفاف.
البيتزا و المكرونات : هذه الاطعمة مغرية للغاية بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة فى نفس الوقت لكنها تحتوي على كم من الدسم بشكل كبير مما قد يتسبب لكِ فى عسر الهضم ومشاكل فى المعدة وستزيد من وزنك، لذلك يفضل تناول أطعمة خفيفة الدسم.
البصل والثوم : إبتعدي كل البعد عن تناول أطعمة تحتوي على البصل والثوم لأنها قد تتسبب فى رائحة عرق غير مستحبة، لذلك تناولى أطعمة تحتوي على الكرفس فهو يجعل رائحة العرق عطرة ومميزة، كما أن الهيل أو الحبهان له تأثير قوي فى تعطير الجسم، بالإضافة إلى شرب النعناع وإضافة بعض من قطرات زيت الورد على الماء فذلك سوف يعطي جسمك رائحة الورد كما انه يحسن أداء الجهاز الهضمي .
أما الأطعمة والمشروبات المستحب تناولها فى يوم الزفاف فهى كالتالي:
الخضروات والفاكهة: تعتبر هذه الأطعمة صحية فهى سوف تضفي على بشرتك نضارة وإشراق بالإضافة إلى انها ستشعرك بالشبع مثل التفاح والفراولة والتوت والكيوي والافكادو والخيار.