أمير الشرقية : الدولة حريصة على تطوير الموارد البشرية

الدمام ـ حمود الزهراني

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، اليوم الثلاثاء جلسة مجلس المنطقة الشرقية العاشرة من دور الانعقاد السابع اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيل، أن المجلس في هذه الجلسة سيستعرض تقارير اللجان التابعة له، المتضمنة على عدد من الموضوعات المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين و ما توصلت إليه لجان المجلس من مرئيات حيالها.

من ناحية أخرى استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة امس , مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية والاهتمام بها، وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الشباب السعودي مساهمٌ فاعل في تنمية الوطن بفضل ما هيأته الدولة من مرافق تعليمية وبرامج تدريبية، وأن شباب المملكة يملكون المهارات القيادية التي تتطلب الصقل والتمكين، وهم قادرون على تسنم أعلى المناصب.

وأوضح الأمير سعود بن نايف أن تهيئة الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات القيادية، والاستثمار في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم سيعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم ومجتمعهم.

وقال: “إن رفع معدلات التوطين وخفض نسب البطالة أمرٌ يجب أن تتضافر الجهود لتحقيقه، وأن تسخر لأجله كل الإمكانات والطاقات، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك شراكات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة، وأن يبتكر الصندوق برامج ومبادرات تسهم في إكساب الشباب الباحثين عن العمل والعاملين القدرات التي ترفع من إنتاجيتهم، وتسهم في أن يكونوا عناصر فاعلة في قيادة وإدارة مختلف المنشآت ، متمنياً سموه للصندوق ومنسوبيه التوفيق.

من جهته ثمن السديري لسمو أمير المنطقة الشرقية ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، وحرصٍ غير مستغرب على كل ما يهم تطوير وتنمية شباب الوطن، مشيراً الى أن الصندوق عمل على إيجاد مسارات جديدة لدعم التوطين والتدريب على رأس العمل، وإيجاد برامج تسهم في تحفيز الطاقات الوطنية للالتحاق بسوق العمل، منها برنامجا “وصول” للنقل، و “قرة” لحضانة الأطفال ، مؤكداً أن هذه البرامج هي جزء من خطط ومبادرات الصندوق التي يعمل عليها لتحقيق غاياته الرئيسية.