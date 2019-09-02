يمكنك الاستغناء عن عمليات نحت الجسم بالتوت البري

يعد التوت البري من الفواكه الغنية ذات الخواص الغذائية العالية، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم، ومنها فيتامين ج الذى يعمل على تقوية جهاز المناعة ويحمي الجسم من أى عدوى.
ويعتبر التوت البري حل سحري للتخلص من الوزن الزائد، لإحتوائه على الألياف والمعادن الغذائية التى تساعد على حرق الدهون والمزيد من السعرات الحرارية، وإذابة الدهون المتراكمة مثل دهون البطن والأرداف، فيعمل على نحت الجسم، ويساعد أيضا على التخلص من السيلوليت لأنه ينقي الجسم من السموم الضارة.
والطريقة المناسبة التى تساعد على التخلص من الدهون وإذابتها، هى إحضار أوراق التوت البري ووضعها فى كوب ومن ثم وضع الماء المغلي عليها، ويترك بعد ذلك لينقع مدة من الزمن تبلغ حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم يتم تبريده ومن ثم شربه .
وهناك طريقة ثانية:
وهى إحضار 2 لتر من عصير التوت وتسخينه على نار هادئة ونضيف عليه ملعقة من الزنجبيل والقرفة لمدة 12 دقيقة، وبعد ذلك نتركه ليبرد، ثم نضع عليه كوبين من عصير البرتقال وكوب أخر من عصير الليمون، ويوضع فى إناء كبير ويتم تناوله مرتين فى اليوم صباحا على الريق قبل تناول الإفطار ومرة أخرى قبل النوم.