“وصال” ينجح في إرشاد باحثي “التنمية الاجتماعية” إلى الأسر المتعففة

جدة : البلاد

سجَّل تطبيق “وصال”⁩ نجاحاً في إرشاد الباحثين الاجتماعيين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووصولهم إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة، وضمها إلى برامج الضمان الاجتماعي، لسد احتياجاتها وفكِّ كربتها.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق “وصال” على الأجهزة الذكية في مبادرة منها، لحث فاعلي الخير على تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم بعدها توجيه الدعوة لمن تنطبق عليهم ضوابط الانضمام للضمان الاجتماعي ويهدف ” وصال ” إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع ، والقضاء على الممارسات الخاطئة، مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.

وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة ، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر الرابط www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط عن حالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الاجراءات.