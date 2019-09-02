موعد الإطلاق 10 سبتمبر.. تسريبات عن خصائص هواتف آيفون الجديدة

10 سبتمبر الجاري هو الموعد المرتقب الذي من المقرر أن تطرح فيه شركة أبل، هواتف آيفون الجديدة.

جيل الهاتف الشهير آيفون 11 هو المنتظر، والمصمم بحسب ما هو معلن على غرار آيفون XI فضلا عن آيفون 11 ماكس، وآيفون XI R.

“سكاي نيوز”، استعرضت مميزات الهواتف الجديدة التي ستعلنها شركة أبل، وهو ما يمكن تلخيصه في التقرير التالي:

الخبراء أكدوا أن هاتف آيفون الجديد سيحتوي على عدسة كاميرا ثلاثية.

كما من المقرر ان يشتمل على بطارية أقوى، وقدرات أفضل في الأداء وألوان جديدة.

ستكون عدسة الكاميرا الثلاثية في الجهة الخلفية من الهاتف على شكل مربع.

من الأمور التى سربت عن الهاتف احتوائه على عدسة الكاميرا الأمامية المستخدمة في صور “السيلفي” ستنتقل من 7 ميجا بيكسل إلى 12 ميجا بيكسل.

من المنتظر أن تكون هواتف آيفون الجديدة بشاشة تصل مساحتها إلى 5.8 بوصات، على غرار آيفون إكس إس، فضلا عن حواف صغيرة.

وستأتي كل هواتف آيفون مزودة بشاشة “أوليد” التي تمنح تجربة أفضل في الرؤية، لكن من المحتمل أن تطرح أبل موديلا أرخص بشاشة “إل سي دي”.

وبخصوص البطارية فهي ستتيح طريقتان للشحن اللاسلكي.

وسيأتي هاتف آيفون 11 بقدرة أكبر بـ20 إلى 25 PC مقارنة بآيفون إكس إس.

كذلك سيكون بوسع هاتف آيفون الجديد أن تتقاسم الطاقة وتشحن أجهزة أخرى، مثل ساعة أبل أو السماعات.

وبسبب الأسعار المرتفعة، التي ساهمت في صعوبة شركة أبل أن تبيع هواتف آيفون السابقة.

فمن المستبعد أن تكون الأجهزة الجديدة باهظة، مرجحا أن السعر نحو 1200 دولار أي على غرار آيفون “إكس إس”.