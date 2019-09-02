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“مسام” ينتزع 1,077 لغمًا خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1441 هـ       2 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس 2019م، من انتزاع 1,077 لغما منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 363 مضادة للدبابات و 635 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 84,825 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

صحيفة البلاد

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